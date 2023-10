Alle olimpiadi del riciclo 

Nel Comune riciclone (differenziata ben oltre l’ottanta per cento) lunedì la terza edizione di Ricicliadi, l'iniziativa che promuove lo sviluppo sostenibile e l'adozione di buone pratiche da mettere in atto nel quotidiano. L'evento è stato ideato dalla cooperativa Alternatura (gestore del Ceas di Nuoro) e sostenuto da Comune di Nuoro, Fondazione di Sardegna, ÈComune, in collaborazione con vari partner pubblici e privati.

Programma

La prima giornata, il 9 ottobre, si svolgerà nei locali del Ceas a Solotti e sarà dedicata al workshop “Cambiamenti climatici. Problemi e soluzioni” con il docente del Politecnico di Milano, Francesco Cara. Si slitterà poi alle date più importanti. Dal 16 al 20 ottobre, il centro polifunzionale sarà protagonista di attività, eventi, laboratori dedicati alle scuole cittadine, oltre che sede di una mostra che illustra opere realizzate con materiali di riuso. È iniziato lunedì scorso e proseguirà sino al 15 dicembre l'Ecocontest che coinvolge gli studenti delle scuole superiori in un concorso ecologico e artistico.

Orgogliosi

«Abbiamo scommesso anche quest'anno nelle Ricicliadi, dopo tre anni è ormai un appuntamento fisso. Ci ha portato a risultati incredibili. Nuoro è passata dal 56 all'84 per cento di riciclo dei rifiuti nell'arco di tempo compreso tra il 2015 e il 2022, classificandosi tra le migliori a livello nazionale. Abbiamo aderito alla rete nazionale dei Comuni sostenibili», dichiara l'assessora all'Ambiente, Valeria Romagna. Le fa eco l'amministratore di ÈComune, Paolo Tuffu: «Un'occasione per celebrare gli obiettivi che i nuoresi hanno raggiunto con la raccolta differenziata».

Scuole

Il 24 ottobre verrà inaugurato il giardino della scuola dell'infanzia di Furreddu portato avanti da Mereu Auto in collaborazione con Forestas e Ceas Nuoro. «Interveniamo nel pratico e nei processi educativi per una maggiore conoscenza e responsabilità ecologica - dice il responsabile di Ceas-Alternatura, Gianluca Cacciotto -. I giovanissimi ci mostreranno ciò che noi non riusciamo a vedere, insieme troveremo possibili soluzioni. Il 15 dicembre avverrà la consegna degli elaborati, ma il percorso continuerà sino a giugno del 2024». D'accordo anche le scuole: «Un'opportunità preziosa che stimola la creatività e il senso civico dei nostri studenti», dice la dirigente dell'istituto Ciusa, Silvia Meloni. Soddisfazione anche dalla Fondazione di Sardegna.

«Anche noi partner puntiamo a creare un programma che duri nel tempo - dice Marco Moledda del Ten -. Lo dimostrano i vari appuntamenti di quest'anno che hanno aperto le porte anche ad argomenti come l'Einstein Telescope, spettacoli a tema e le interconnessioni europee».

