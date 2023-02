«Alle Olimpiadi con la breakdance» 

Che il ballo sarebbe stato la sua più grande passione era chiaro sin da piccolo, quando - appena tre anni compiuti - danzava in casa con il sottofondo delle canzoni di Michael Jackson che ascoltavano mamma e papà. Ora, a distanza di un decennio, Francesco Ambu, 14enne di Selargius, è un giovane campione di breakdance, salito sul podio dell’ultima competizione nazionale a Riccione che vale come prima tappa verso i raduni per le Olimpiadi del 2028.

Orgoglio dei genitori

Con lui ci sono sempre mamma Sabrina e papà Massimiliano, i suoi primi sostenitori. «Siamo molto orgogliosi di lui», racconta la madre del piccolo campione. Appena 14 anni e un nome d’arte, Tiger, che rispecchia la sua grinta da ballerino acrobatico. «Da bambino ballava sempre, di fatto ha iniziato a camminare e contemporaneamente a danzare», ricordano i genitori. «Si esibiva a casa, appena sentiva della musica movimentata si scatenava, e adorava partecipare alle recite nella scuola materna. Per un po’ di tempo ha anche provato a fare calcio, ma non gli piaceva, ci chiedeva in continuazione di portarlo in qualche palestra perché voleva imparare a ballare la breakdance». Richiesta esaudita. «Anche se non è stato semplice», dice mamma Sabrina, «all’inizio non sapevo dove portarlo, a Selargius non c’è una scuola dedicata a questo tipo di ballo. Poi abbiamo avuto la fortuna di conoscere un insegnate selargino, Claudio Cogoni, grazie a lui Francesco ha perfezionato tecnica e abilità, gran parte di quello che è diventato lo deve al suo maestro».

La passione

A otto anni sono iniziati gli allenamenti, gli stessi che il giovane campione di danza acrobatica continua a fare ogni giorno in una palestra di Quartu, mentre continua gli studi all’Istituto tecnico industriale Marconi di Cagliari. Lungo il percorso c’è stata anche una parentesi di due anni con l’hip hop, ma la breakdance resta l’unico vero amore. «L’ho capito sin dalla prima prova», ricorda Francesco, «questo tipo di ballo è diverso dagli altri, ti dà emozioni indescrivibili».