Alle Miniere Sonore di Oristano il festival delle “(ri)connessioni” 

L’intento è nobile, incentivare la diffusione della musica contemporanea. Inizierà domani la XVI edizione di Miniere sonore, il festival promosso dal Heuristic ospiterà per tre giorni 17 artisti, tutti diversi ma legati da un unico aspetto, la sperimentazione. Fino a sabato prossimo il chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano farà da cornice a dieci live, in programma ciascuna sera dalle 21.

Si parte

Ad aprire la prima serata, domani, il duo Viraim con “Fernweh”, viaggio profondo fuori dal quotidiano con visual, flauto, voce, chitarra, laptop ed elettronica. Seguirà Laura Masotto che presenterà il nuovo album “The Spirit of Things”. Infine, “Breakdown” di Kodex, progetto di Donatello D’Attoma (piano) e Massimo Bonucelli (live electronics), rielaborazione in tempo reale di opere di altri compositori, spaziando dal jazz al rock alla classica.

Venerdì sera

La seconda serata si aprirà con i francesi No tongues e il loro “Ici”, che inviterà a rallentare, rivelando la ricchezza e la bellezza del mondo sonoro. Si proseguirà con Tysha dell’ucraina Katarina Gryvul, lavoro di varietà di timbri e texture sonore, in cui la musica classica organica si fonderà con forme progressive di elettronica. Chiuderà “Serpentine” di Ludovica Manzo e Loredana Antonelli, performance audiovisiva coinvolgente, in cui suoni e immagini confluiranno in un racconto unitario.

Chiusura

La serata conclusiva del festival inizierà con S A R R A M, progetto di Valerio Marras. Suonerà in anteprima il nuovo disco Pàthei màthos, in bilico tra drone, tape loop, post rock, doom ed elettronica. Spazio poi a Laura Agnusdei e Daniele Fabris che creeranno un’esperienza d’ascolto immersiva e tridimensionale, concentrata sulla ricontestualizzazione del suono del sax tramite tecniche di spazializzazione sonora. Poi andrà in scena Martino Corrias, che con lo spettacolo Laterale fonderà elementi naturali con architetture artificiali. Infine, Emanuela Ligarò, in arte Gold Mass, tra i migliori talenti emergenti della scena europea. Il suo lavoro, “Flare”, è volto a creare una connessione profonda tra un’elettronica contemporanea, espressa attraverso sonorità scure, minimali e talvolta esplosive e una riflessione onesta e profonda su quello che è il significato dell’esistenza umana, delle paure e dei desideri di ognuno.

Filo conduttore dell’edizione dal titolo “(ri)connessioni” è «La necessità di ritrovare un legame con sé stessi e con la natura per poter entrare in empatia con l’altro e risuonare in armonia col tutto che ci circonda – spiega il direttore artistico Stefano Casta – Un ascolto profondo e sincero della mente, del corpo e del cuore ci svela le opportunità di tutti quegli istanti significativi della nostra vita. La musica ha questo potere, ha il potere di riconnetterci». Miniere sonore ha il sostegno della Regione e il patrocinio del Comune e della Fondazione Oristano. L’ingresso è gratuito.

