Alle elementari e medie arrivano il rap e la fisarmonica 

Rap e fisarmonica nelle scuole cittadine. L’iniziativa è della scuola civica di musica Luigi Rachel che da oggi e fino al 16 marzo dedica ad alcune elementari e medie della città una serie di lezioni concerto utili alla divulgazione della propedeutica rap e della fisarmonica. Le scuole coinvolte sono la Porcu Satta, quella di via Turati, la Regina Margherita di via Umberto e la scuola di via Firenze.

«La Rachel» spiega il direttore Giacomo Medas, «fin dalla sua nascita è attiva nella ricerca di tutte quelle discipline che, anche se meno popolari, abbiano potenzialità aggregative e divulgative per fini musicali, per questo, da quest’anno ha attivato, inoltre, il corso di Recording & Mixing per avviare giovani e meno giovani, alla registrazione audio».

La scuola ha 500 iscritti gestiti da 30 docenti. Oltre all'attività didattica, con allievi, ne fanno parte il coro della Scuola Chorus Project, docenti e direttore e svolge quella concertistica nell’arco di tutto l’anno.

Le attività didattiche della Rachel comprendono corsi differenziati dedicati agli allievi dell’infanzia, adolescenti e adulti, tengono conto del loro background culturale e degli obiettivi che vogliono raggiungere. I corsi attivi sono propedeutici, ad indirizzo vocale e strumentale, di tipo amatoriale, regolare e di perfezionamento. La Civica di musica si è inoltre attrezzata con un piccolo “studio” di registrazione che è già stato utilizzato dai propri allievi per la verifica e realizzazione di cd contenenti i risultati finali conseguiti nell’arco dell’anno scolastico.

