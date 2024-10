Alle Comunali per cambiare rotta 

Non è ancora certo se a Sanluri si voterà nei primi sei mesi del 2025 o in autunno o se gli attuali mandati saranno prorogati dal Governo fino alla primavera 2026 per unificare i turni elettorali, vero è che la corsa alla poltrona più ambita del Municipio è iniziata. Lo certificano i movimenti all’esterno e i malumori interni fra gli inquilini del Palazzo civico di via Carlo Felice. Tre gli schieramenti in campo alla ricerca di nomi con cui stringere possibili accordi, con l’obiettivo comune di mutare completamente, rispetto all’odierno scenario, la politica cittadina. Percorsi diversi, denominatore comune. «La città ha bisogno di rinnovarsi nella gestione della cosa pubblica, il sindaco c’è da vent’anni, da presidente del Consiglio a vice sindaco a primo cittadino», dicono le nuove forze. «Ci sono frizioni in maggioranza, proviamo a voltare pagina», sostengono alcuni della Giunta.

La maggioranza uscente

Di rinnovamento parla il primo cittadino, Alberto Urpi: «Cinque anni fa sapevo che sarebbe stato il secondo mandato, l’ultimo. La legge è cambiata e ha concesso il terzo. Sarà la squadra a decidere. Dovessero dirmi, sei in Regione, hai troppi impegni, un volto nuovo andrebbe meglio, farò un passo indietro. Nel caso restassi sarà per cambiare la Giunta. Occorrono persone che abbiano competenze. I voti non sono la pagella per governare». Una frattura nella squadra? A sentire la sua vice, Antonella Pilloni, sembra proprio di sì: «Inutile nasconderci, l’unità che c’era alla partenza è venuta meno, la frattura è evidente. Ho lavorato tanto. Mai una riconoscenza. È giusto cambiare, diversamente saremo diversi a mollare». Massimiliano Paderi, dai banchi della minoranza a quelli della maggioranza, non ha dubbi: «È importante che si crei un dibattito politico, anima della democrazia, l’assenza di un’opposizione, attiva e partecipe, è mancata. Questo, a mio giudizio, ha fatto venir meno l’entusiasmo generale».

Il campo largo

Il primo a rompere gli indugi è stato Luigi Pilloni, ex candidato sindaco in una lista 5 Stelle: «Partiti, movimenti e tanti cittadini da mesi mi chiedono di farmi portavoce fra chi ha voglia di impegnarsi in politica. È arrivato il momento di sederci attorno ad un tavolo: alcuni nomi ci sono già, una buona base per partire. Questa volta l’alternativa è d’obbligo per riappropriarci di un confronto democratico, un governo a senso unico non può durare all’infinito». Giudizio condiviso da un ex sindaco, Antonello Mancosu: «Mi auguro che l’attuale primo cittadino lasci spazio ad altri. Per Sanluri, il terzo mandato equivale ad avere la stessa figura impegnata nei tre enti locali: in Comune da sindaco, in Provincia perché la città è capoluogo, in Regione dove svolge il ruolo di consigliere di opposizione. Troppi incarichi. Se poi aggiungiamo che non vive a Sanluri, la questione si complica». Dello stesso gruppo fa parte un ex consigliere di minoranza, Giuseppe Tatti, oggi militante nelle fila del Pd: «Condivido un ricambio al governo della città. Lo chiedono in tanti. Stiamo lavorando per una lista civica che accolga forze nuove, giovani con tanta voglia di fare. Prima vengono le persone, poi i programmi».

La minoranza

E i consiglieri che siedono sui banchi della minoranza che fanno? La risposta, senza tentennamenti, è arrivata dal capogruppo, Salvatore Floris: «Noi ci siamo. È ancora presto per conoscere il nome di chi sarà alla guida. Non ci limiteremo ad essere civici, non escludiamo affatto di abbracciare partiti politici o movimenti, naturalmente in presenza di dialoghi frequenti e approfonditi». Approfitta per rispondere alle accuse di questi cinque anni per aver votato con la maggioranza: «Essere all’opposizione non significa dire no, sempre e comunque, a chi governa. Occorre evitare i toni accessi, lavorare insieme per il bene della città».

