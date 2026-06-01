VaiOnline
Ula Tirso.
02 giugno 2026 alle 00:45

Alle Comunali l’ex sindaco Piras torna in campo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A distanza da 11 anni dal suo ultimo mandato da sindaco di Ula Tirso, Antonello Piras ci riprova. Settantatré anni, veterinario della Asl in pensione, Piras, oltre che diversi anni all’opposizione, ha guidato il piccolo centro del Barigadu, appena 460 anime, dal 2005 al 2015.

«Ero completamente fuori dalle vicende politiche, ho deciso di candidarmi a sindaco perché me lo ha chiesto un gruppo di giovani che vogliono impegnarsi per il bene del paese e avevano bisogno di una persona con grande esperienza amministrativa come la mia che potesse guidarli. A quel punto non me la sono sentita di dire di no», afferma il candidato a sindaco. Adesso lo sfidante si chiama quorum: «Non ci spaventa e questo perché vedo il paese entusiasta per il progetto con il quale ci presentiamo e questo gruppo di giovani molto motivato».

Diverse le priorità. «In primis garantire i servizi essenziali come la scuola dell’infanzia e la farmacia e anche l’attivazione di un Atm. E poi approvare con la massima urgenza il piano urbanistico e il piano particolareggiato. In questi anni si sono trasferite diverse famiglie dalla penisola e dall’estero a Ula Tirso, ma non possono fare degli interventi di ristrutturazione perché mancano questi due piani, di fatto tutto è bloccato», chiarisce Piras Altra urgenza è quella di cercare di attivare almeno un Ascot per avere un medico qualche giorno anche ad Ula Tirso. E poi si guarda allo sviluppo territoriale. «Abbiamo contatti con imprenditori stranieri che vorrebbero investire a Santa Chiara, Questo discorso, però insieme alla valorizzazione del lago e del Consorzio industriale, coinvolge gli altri Comuni, la Provincia e la Regione». Piras aggiunge. «Garantiremo vicinanza alle attività esistenti e faremo rinascere il parco giochi che in questi anni è stato abbandonato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Quartu.

Muore mentre spegne il fuoco

l Daga, Serreli
L’emergenza

La Sardegna affronta l’epidemia: 17 centri di riferimento nell’Isola

Allarmante l’arrivo incontrollato del paziente da Kinshasa a Elmas 
Il caso

Deroga solo per Terna, non si fermano i lavori per il Tyrrhenian Link

Sulla litoranea Quartu-Villasimius traffico nel caos sino al 30 giugno 
Giorgia Daga
Regione

Sanità, l’ipotesi dell’interim fino al 2029

Todde ricopre il doppio incarico da sei mesi, malumore crescente in maggioranza 
Roberto Murgia
Verso il voto

Cinque candidati per rivitalizzare Tempio

La città cerca nuovo slancio per non perdere lo status di capoluogo insieme a Olbia 
Andrea Busia
Turismo

A Porto Rotondo il rilancio riparte da un ventenne

Edoardo Donà dalle Rose si candida nella cordata per guidare il Consorzio 
Caterina De Roberto
la festa della Repubblica

Per il 2 Giugno meno vip e più cittadini

Mattarella aprirà la parata con la deposizione all’altare della Patria 
Cosenza.

Quattro corpi carbonizzati nel minivan

Gli agenti della Squadra mobile seguono la traccia dell’omicidio plurimo 