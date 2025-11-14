Alle Atp Finals da oggi si fa sul serio 

TORINO. Continua la corsa di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Dopo il canadese Auger-Aliassime e il tedesco Zverev, questa volta a essere travolto è lo statunitense Ben Shelton al termine di una partita senza storia (e peraltro ininfluente ai fini della classifica del 'round robin'): 6-3, 7-6 il punteggio finale in neanche 100 minuti di gioco di gioco. Ora il campione di San Candido è atteso dalle semifinali, dove affronterà l'australiano Alex De Minaur, con cui il bilancio è a senso unico (12 vittorie a zero). I due si sono sfidati anche in momenti importanti come le finali di Toronto 2023 e Rotterdam 2024, oppure la finale di Davis del 2023 ma l'epilogo è stato sempre lo stesso. De Minaur fatica a trovare gli anticorpi al gioco di Sinner, sottolineando ancor di più l'attuale gap che c'è tra l'italiano, e Carlos Alcaraz, e gli altri giocatori. La sfida numero 13 tra i due andrà in scena dalle 14.30 all'Inalpi Arena.

Prove generali

Nel match con Shelton, l'azzurro ha fatto le prove generali per la fase decisiva del torneo. Ha variato il servizio (passando da piazzati a 159 kmh a “missili” di oltre 210 chilometri orari), ha provato attacchi a rete e palle corte, mostrando grande sicurezza e solidità. Shelton ha fatto lo Shelton: bordate da fondo, spesso fuori misura, e ogni tanto scelte tattiche sciagurate. Però è riuscito a restare a galla e a non farsi travolgere, piccolo segnale di maturità rispetto al passato. Pronti-via e Sinner ha messo subito le cose in chiaro: break in tre minuti. Il servizio girava al meglio, lo statunitense costretto a rincorrere ma il primo set è scivolato via in 39 minuti. Stessa musica nel secondo parziale. Sinner ha cercato lo strappo, il “bad boy” della Florida ha risposto colpo su colpo. Sul 5-4 l’unico match point, annullato da Shelton, e si è arrivati al tie break. E qui non c'è stata storia: servizio implacabile ed è 7-3.

Le riflessioni

«Finora sto facendo le scelte giuste nei momenti giusti. Una partita prima o poi la perderò, non sono una macchina. Però ecco sono sempre contento di mettermi in gioco», ha detto Sinner. Poi l'azzurro ha parlato di Coppa Davis, alla quale ha rinunciato, facendo una proposta: «Con questo calendario è difficile avere ogni anno i migliori giocatori. Quello che mi piacerebbe è avere una Davis che duri due anni, in modo da poter organizzare le semifinali all'inizio dell'anno e la finale alla fine da qualche parte», ha aggiunto Sinner. «Purtroppo non ho mai giocato la Coppa Davis, quella vera, dove si gioca in trasferta, in Argentina o in Brasile, dove tutto lo stadio non è contro di te ma per l'altra squadra. Penso che questa sia la Davis».

Gli altri match

Una sorpresa è arrivata dal match serale perché Auger-Aliassime ha battuto 6-4, 7-6(4) in poco più di due ore Zverev, garantendosi la semifinale - contro un Alcaraz che sicuramente sarà meno stanco - e almeno la 5ª posizione nel nuovo ranking Atp. In doppio, definite le semifinali, con ben 5 britannici su 8 giocatori. Gli azzurri Bolelli e Vavassori affronteranno il finlandese Heliovaara e l’inglese Patten; nell’altro match, derby del Regno Unito: vincendo contro gli statunitensi King e Harrison, i britannici Salisbury e Skupski hanno staccato il pass e affronteranno Glasspool e Cash.

RIPRODUZIONE RISERVATA