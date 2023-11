Alle 21 “La Strambata” e l’Isola che non fa figli 

Nella puntata di oggi de “La Strambata”, alle 21 su Videolina, parliamo di denatalità in Sardegna.Il tasso di natalità è il più basso in Italia. Quasi tutti i comuni presentano un saldo naturale e migratorio negativo. Il rischio è di vedere in pochi anni una bassissima percentuale di persone in età lavorativa e un aumento ulteriore di anziani ultrasessantacinquenni.Il numero di abitanti continua a diminuire. Dal 2016 ad oggi la Sardegna ha perso 83.110 abitanti. Tra gli ospiti di Egidiangela Sechi la ricercatrice Vania Statzu e lo scrittore Daniel Tarozzi.