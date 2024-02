Alle 21 la “sfida” si sposta su Videolina 

Questa sera alle 21, su Videolina (anche in streaming su unionesarda.it), a chiusura di una intensa campagna elettorale, confronto tra i quattro candidati alla presidenza della Regione: Lucia Chessa, Alessandra Todde, Renato Soru e Paolo Truzzu. Il confronto, che sarà moderato e condotto dal direttore delle testate giornalistiche del gruppo L’Unione Sarda, Emanuele Dessì, andrà in onda all’interno di “Radar, speciale elezioni”. Videolina ha messo in campo uno sforzo straordinario, senza precedenti, ospitando tutte le sere, per due ore, candidati dei vari schieramenti. L’occasione per conoscere il programma delle coalizioni per il futuro della Sardegna. Un lavoro che ha coinvolto tutta la struttura, giornalisti e tecnichi, che ha confermato il ruolo di servizio pubblico, nell’informazione, per Videolina, prima tv in Italia nel rapporto tra popolazione e ascolti. Alle 22 andrà in onda un confronto tra quattro rappresentanti delle coalizioni, condotto da Nicola Scano.

