Alle 18.30 non perdete “Lo Facciamo Per Soldi” 

Edizione light, alle 18.30 su Radiolina per lo show “Lo Facciamo Per Soldi”, irriverente contenitore curato e condotto dall’attore Alessandro Pili e il giornalista Enrico Pilia. Musica, interviste, consigli, personaggi, ma soprattutto la serie noir “Santa Gilla”, dal successo crescente, con le avventure dei detective Lou Ferrigno e Braian Lecca. Interverranno i giornalisti Alberto Masu e Mattia Lasio e l’artista Davide Volponi. Da non perdere i consigli del sessuologo Giuliacci.

