Sarà una sfida speciale e Davide Nicola non lo nasconde. «Ma ho fatto la mia scelta e oggi conta solo il risultato del Cagliari». L'allenatore che ha trainato l’Empoli verso una salvezza straordinaria tiene a bada le emozioni e cerca la formazione giusta per andare a caccia della prima vittoria. In campo altri due ex, Luperto e Marin. Nessuna anticipazione, comunque, sui possibili titolari. Fischio d’inizio alla Unipol Domus questa sera alle 18.30.

