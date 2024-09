Alle 17 l’amichevole con la Primavera 

Oggi il Cagliari accoglie i tifosi al CRAI Sport Center, per un allenamento congiunto con la Primavera di Fabio Pisacane (anch’essa ferma per la sosta) in programma alle 17. Già sold-out la tribuna, ingresso da via Sa Ruina dalle 16. Non ci saranno gli undici nazionali, con alcuni giocatori della prima squadra che saranno schierati assieme a quelli dell’Under-20, il cui gruppo è privo del portiere Auseklis chiamato dall’U19 della Lettonia per un training camp.

Nazionali

Sempre oggi inizia la serie di partite (fino a martedì sera) dei nazionali. Il primo è Prati con l’Italia Under-21, alle 16.45 a Latina contro San Marino nella sfida tra capolista e ultima del Gruppo A di qualificazione agli Europei. Alle 18 via alle qualificazioni di Coppa d’Africa con Luvumbo (Ghana-Angola) e Makoumbou (Congo-Sudan del Sud). In serata in Nations League impegni entrambi alle 20.45 per la Slovacchia di Obert in Estonia e la Polonia di Wieteska in Scozia.

Evento

Ieri alla Domus è stato presentato il progetto editoriale internazionale “Glory - Magazine & City Stories”, pubblicazione esclusiva dove il Cagliari racconta al mondo esterno il club, la città e il legame con la Sardegna, fra personaggi, tifosi e cittadini.

