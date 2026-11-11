Alle 15 Iglesias-Nuorese e Alghero-Santa Teresa 

Quattro squadre del calcio isolano dal passato illustre si contendono un posto in finale nella Coppa Italia di Eccellenza. Oggi alle 15 si giocano le gare d’andata delle semifinali, due sfide aperte a qualsiasi risultato.

Al Monteponi, di fronte Iglesias e Nuorese, due squadre che la Coppa l’hanno già vinta. L’Iglesias è la detentrice: la scorsa stagione superò il Tempio ai rigori (5-4) nella finale di Oristano. In campionato i minerari sono terzi a 17 punti, ancora imbattuti, e arrivano dal 2-2 di Santa Teresa. La Nuorese, con trascorsi in Serie C, ha alzato il trofeo nel 2018-19 e perso le finali del 2003-04 e del 2013-14. In campionato però fatica: è tredicesima con 7 punti e una sola vittoria, e domenica ha pareggiato 1-1 con l’Usinese. Dirige Francesco Orrù di Cagliari, con gli assistenti Stefano Bogo e Matthew Corsetti di Oristano.

A circa 260 chilometri di distanza, al Mariotti, si affrontano Alghero e Santa Teresa Gallura, entrambe ancora senza la coppa in bacheca. Né l’Alghero, anch’esso con un passato in Serie C, né i galluresi hanno mai raggiunto la finale: una delle due la giocherà per la prima volta. Il Santa Teresa è secondo a 19 punti e ancora imbattuto. L’Alghero è quinto a 16 e viene dal successo per 2-1 a Lanusei. In campionato, l’11 ottobre, la sfida diretta finì 0-0. Arbitra Mario Corrias di Nuoro, con gli assistenti Gianluca Deriu e Marco Porcheddu di Olbia.

RIPRODUZIONE RISERVATA