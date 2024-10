Alle 15 i funerali nella chiesa  di Genneruxi 

È arrivato il momento del commiato dalla sua famiglia e dai suoi amici per Andrea Capone, dopo gli accertamenti medico legali sulla sua morte improvvisa nella suite di un albergo. La salma dell’ex giocatore del Cagliari, ritrovata domenica mattina verso le 11 dal personale addetto alle pulizie che è entrato nella sua camera, è stata restituita ai suoi cari e oggi pomeriggio è in programma il funerale. Si svolgerà alle 15 nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, a Genneruxi, in via Zagabria.

Dopo l’autopsia sul corpo di Capone, necessaria come elemento dell’inchiesta senza iscritti nel registro degli indagati aperta dal sostituto procuratore Marco Cocco, gli inquirenti hanno deciso di restituire la salma dell’ex rossoblù ai suoi familiari. A quel punto la madre Silvana, la sorella Francesca panno potuto organizzare l’ultimo saluto nei confronti di Capone. Nella chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso a Genneruxi si ritroveranno i familiari, gli amici dell’ex giocatore e sicuramente diversi tifosi che seguivano il Cagliari quando Capone era nella rosa della squadra rossoblù.

