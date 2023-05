All’austriaco Hollbacher il Gp of Sardinia Bene Cuccu e Pirina nel round europeo 

L’austriaco Lukas Hollbacher si è aggiudicato il Gp of Sardinia, 2ª prova del Mondiale Supermoto Fim organizzata a Tramatza da Xiem col supporto della Regione. Il pilota ufficiale della Ktm Mrt Racing, che sabato aveva trionfato in gara1 della S1Gp, ieri ha chiuso al 4º posto la Fast Race, vinta dal campione iridato Marc Reiner Schmidt, e ha poi conquistato un’avvincente Superfinal. Nella finalissima, l’austriaco ha preso la testa al 6º giro, dopo un sorpasso mozzafiato che gli ha permesso di superare, in un colpo solo, Schmidt e il francese Chareyre, che hanno poi chiuso in 2ª e 3ª posizione. Il transalpino, tuttavia, rimane leader della generale. La pioggia, incognita del sabato e arrivata a gara finita la domenica, ha portato a escludere il tratto sterrato del circuito, conservando solo 1200 metri asfaltati. «Il tempo ha condizionato tutti, ma per me è stato un piccolo svantaggio l’assenza del tratto offroad. Tuttavia mi sono concentrato sull’asfalto e ho avuto un buon feeling. Mi piace correre qui, è un tracciato che merita il Mondiale», ha detto Hollbacher.

Europeo e Rookie

La Rookie Cup, gara nella gara, è andata all’austriaco Andreas Buschberger, 5º assoluto in S1Gp. Nel round Europeo, invece, successo dello spagnolo Alex Ruiz Jimenez, che ha completato entrambe le gare davanti al campione italiano Kevin Vandi (leader della generale) e al connazionale Gomez Requena. Quinto l’iglesiente Michele Cuccu (4º e 5º nelle due gare), sesto Manuel Pirina di San Teodoro. «Da giovedì abbiamo trovato pioggia ma ho fatto la pole e vinto le due gare imponendo il mio ritmo», ha detto Ruiz. «Bilancio positivo, speravo nel podio ma è andata bene nonostante i 15” di penalità per partenza anticipata in gara2. Bello correre un mondiale in casa», ha chiuso Cuccu.

Classifica S1Gp Superfinal : 1) L. Hollbacher (Aus, Ktm) in 17’57”001; 2) M. Schmidt (Ger, Tm) a 0”213; 3) T. Chareyre (Fra, Tm), a 0”351; 4) Buschberger (Aus, Husqvarna) a 9”864; 5) Y. Chaterine (Fra, Honda), a 10”091; 6) Elia Sammartin (Ita, Tm) a 10”981 .