All’auditorium comunale lo spettacolo “A mirror” 

Oggi fa tappa a Dorgali la tournée nell’Isola di “A mirror uno spettacolo falso e non autorizzato” di Sam Holcroft con Claudio Greg Gregori e Ninni Bruschetta, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu, con la regia di Giancarlo Nicoletti (coproduzione Altra Scena e Viola Produzioni / Centro di Produzione Teatrale). Scene Alessandro Chiti, costumi Giulia Pagliarulo, musiche Mario Incudine.

L’appuntamento è alle 20.30 nell’auditorium comunale.

Lo spettacolo è legato alla stagione di prosa 2025-2026 firmata Cedac (Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna)

RIPRODUZIONE RISERVATA