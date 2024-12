All’Atp di Brisbane debuttano stanotte Arnaldi e Berrettini 

Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini iniziano la stagione 2025 nell’Atp 250 di Brisbane International sul duro (montepremi 766.290 dollari) al Queensland Tennis Centre. In Australia, Arnaldi, numero 37 del mondo, affronta al primo turno Alexei Popyrin. Con im 24enne australiano, numero 25, che a gennaio terrà a battesimomil 2025 di Jannik Sinner, sarà la quarta volta. Il sanremese ha vinto le due sfide sul duro, nel 2023, al primo turno del Masters 1000 a Shanghai e in finale di Coppa Davis del 2023. Arrivato già a fine novembre in Australia, Arnaldi è inserito nel quarto di tabellone di Novak Djokovic, testa di serie numero 1, che insegue il titolo Atp numero 100 in carriera, un traguardo raggiunto solo da Jimmy Connors e Roger Federer nell'era Open. Berrettini è invece nel quarto di Grigor Dimitrov, seconda testa di serie del Brisbane International. Il 28enne romano, numero 34, inizia contro un altro australiano, il 30enne Jordan Thompson che ha battuto in due datati confronti diretti, in un Future in Italia nel 2015 e al secondo turno degli Us Open 2019, dove sarebbe diventato il primo italiano in semifinale dopo 42 anni. Novak Djokovic al ritorno in campo dopo due mesi, affronterà l'australiano Rinky Hijikata, n. 73 al mondo. Nick Kyrgios, invece, sfiderà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, un anno e mezzo dopo l'ultimo incontro ufficiale nel circuito maggiore.

Ad Aukland, in Nuova Zelanda, debutta stanotte invece Lucia Bronzetti contro l’americana Sloane Stephens.

United Cup

Sempre in Australia, prosegue la United Cup. A Sydney stamattina dalle 7.30 va in scena la seconda sfida del Gruppo D, tra Italia e Svizzera. Gli elvetici ieri hanno battuto grazie a Belinda Bencic i francesi, ribaltando nel singola femminile (contro Chloe Paquet) e nel doppio misto la sconfitta iniziale di Dominic Stricker contro Hugo Humbert, vincitore del Superchallenger di Cagliari. Per gli azzurri, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, scenderanno in campo Flavio Cobolli (contro Stricker), Jasmine Paolini (Bencic) e il doppio vincitore degli ultimi Us Open, Sara Errani-Andrea Vavassori.

