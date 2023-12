All’Atletico Uta il bic match col Barrali Monreale, Ales e Isili guidano l’Over 

La seconda giornata Uisp conferma le leadership di Atletico Uta (Open), Monreale e Isili (Over).

Nell’Open stenta ancora la Nino Disario Villacidro, che non va oltre lo 0-0 contro la Polisportiva Strovina Sanluri, mentre la capolista Atletico Uta 1984 non fallisce nel big match contro la Polisportiva Santa Lucia Barrali (3-2). A segno Abdul, Orrù e Mancosu, doppietta di Puddu per i rossoblù. Finisce a reti bianche tra Real Putzu e Futura 2000 Villasor, viene invece rinviata la sfida tra Stella Rossa Villacidro e Pizz’a Manetta Capoterra.

Il girone A dell’Over è comandato dalla Monreale Calcio, 2-1 sui 4 Mori Samassi. Marras e Silanus consegnano ai sanluresi la vetta solitaria della classifica, in attesa del posticipo tra Real Putzu e Amatori Guspini. Nell’altro match Loche e Onnis consentono all’Atletico Uta 1984 di portare a casa la prima vittoria contro l’Arbus Costa Verde, fermo a quota zero, assieme a Real Putzu e Asd Seddori, a riposo in questo secondo turno. Alla Polisportiva Isili bastano un’autorete e il gol di Cao per superare il Guasila 1971 (in rete con Orrù) e per confermarsi in vetta al girone B, assieme all’Ales: i biancorossi, grazie a Scintu e Grussu, firmano il successo contro la Polisportiva Villamarese 2023 e proseguono a punteggio pieno. In un secondo turno senza pareggi vince anche il Sant’Andrea Frius contro il Gesturi, agganciato a quota tre punti, grazie alla tripletta di Muggiri. Inutile il gol ospite di Baran. Nel gruppo delle inseguitrici il Villanovafranca cala un pokerissimo contro il Nurri, sconfitto per 5-2. Questo il programma del terzo turno. Open (girone unico): Nino Disario Villacidro-Stella Rossa Villacidro; Pizz’a Manetta Capoterra-Polisportiva Santa Lucia Barrali; Futura 2000 Villasor-Atletico Uta 1984; Polisportiva Strovina Sanluri- Real Putzu. Over (girone A): Atletico Uta 1984-4 Mori Samassi; Monreale Calcio-Real Putzu; Amatori Guspini-Asd Seddori. Riposa l’Arbus Costa Verde. Over (girone B): Nurri-Sant’Andrea Frius; Gesturi-Polisportiva Isili; Polisportiva Guasila 2022-Polisportiva Villamarese 2023; Villanovafranca-Ales.

