VaiOnline
Eccellenza.
13 maggio 2026 alle 00:27

All’Atletico Uri parte il toto-panchina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uri. «Sono state stagioni importanti, vissute con grande professionalità, dedizione, passione, coraggio e profondo attaccamento ai colori della nostra società». Sono le frasi con cui l’Atletico Uri sui profili social del club saluta l’ormai ex allenatore Massimiliano Paba. Le strade tra i giallorossi e il tecnico 57enne di Sassari si dividono, come da annuncio diffuso lunedì sera, dopo sette stagioni intensissime e ricca di risultati.

Il mister in quattro anni ha traghettato la formazione «dall’Eccellenza al campionato nazionale di Serie D», è scritto nel comunicato, e «in questo percorso non sono mai mancati impegno, sacrificio, serietà, disponibilità e amore per il lavoro svolto dentro e fuori dal campo».

Un percorso che ha visto l’ex allenatore di Fertilia, Latte Dolce e Castiadas influire anche sul settore giovanile fino alla «dimensione attuale. Con il tuo lavoro, la tua competenza e visione hai contribuito in maniera determinante alla sua crescita portandolo oggi a competere nelle categorie regionali». E il settore femminile, dove «ci hai convinto a investire costruendo le squadre Under 15, Under 17 ed Eccellenza» trascinandole verso «risultati di grande prestigio».

Nell’ultima stagione l’Atletico Uri ha chiuso al quinto posto nell’Eccellenza maschile a pari punti con Lanusei e Calangianus sfiorando la partecipazione ai playoff. E ora inizia il toto-panchina per una piazza ambita nel panorama calcistico regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Consiglio, la maggioranza in affanno

Nuovo passaggio a vuoto nel Campo largo: le assenze fanno saltare l’Aula 
Il caso.

Sorgono, i medici non vanno in pensione: «Prima i pazienti»

Giorgio Ignazio Onano Fabio Ledda
Camera

Legge elettorale, il centrosinistra si unisce nel no

Pd e M5S: parliamo di salari FdI pronta a cambiare i “tetti” 
Prato

Difende una donna: ferito al cuore

Gravissimo un cameriere che ha reagito agli abusi sulla titolare del locale 
La crisi

Teheran agita la minaccia nucleare

Avvertimento del regime a Trump: se attaccati, arricchiremo il nostro uranio al 90% 