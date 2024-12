All’Atletico Uri non tremano più le gambe, pareggio meritato contro la vicecapolista 

Atletico Uri 0

Paganese 0

Atletico Uri (3-5-1-1) : Cherchi; Rosseti, Fadda, Piacente; Federico Piga (40’ st Dore), Fedele, Animobono, Attili, Pisano; Melis; Bah (26’ st Basciu). A disposizione Renna, Anedda, Ravot, Fiorelli, Carlo Piga, Tuveri, Mari. Allenatore Massimiliano Paba.

Paganese (3-5-2) : Spurio; Francesco De Feo, Esposito, Zugaro De Matteis; Ianniello, Del Gesso (30' st Di Masi), Bucolo, Montoro Iuliano, Langella; Mancino, Coratella. A disposizione Cacciapuoti, Boccia, Mascolo, De Angelis, Petrosino. Allenatore Raffaele Esposito.

Arbitro : Francesco Passarotti di Mantova.

Note : spettatori 250 circa. Ammoniti Rosseti (A), Langella, Di Masi, Mancino e l'allenatore Esposito (P). Angoli: 5-4 Paganese. Recupero 2’ pt, 4’ st.



Usini. Tra Atletico Uri e Paganese finisce 0-0. Sfida molto ben giocata al Peppino Sau di Usini, in un confronto dove non si sono viste le differenze tra i padroni di casa, in piena zona play out, e la vicecapolista. E se per squalifica la Paganese ha dovuto fare a meno del suo bomber, il capocannoniere del girone Alessio Faella, l'Atletico ha dovuto fare a mno del suo miglior marcatore stagionale Caio De Cenco, appiedato dal giudice sportivo per quattro turni.

La partita

Primo tempo con buone trame di gioco, ma dove troppo spesso manca l'ultimo tocco per far correre pericoli ai due portieri, che passano 45’ relativamente tranquilli, stuzzicati solo da un paio di calci piazzati. L’emozione più grande al 13’, quando Bah supera Spurio, ma la bandierina dell’assistente cancella il vantaggio dei padroni di casa.

In apertura di ripresa, ancora Bah chiama subito l'estremo ospite alla parata. Al minuto 82, Cherchi è pronto a sbrogliare con i pugni una mischia nella propria area. A quattro minuti dal termine, su azione d'angolo, all’Atletico manca solo la deviazione vincente. Si chiude a reti bianche, con l’Atletico che incassa un punto più che meritato e una prestazione che fa ben sperare per i prossimi impegni di campionato.



