all’atletico basta pinna 

Atletico Cagliari 1

Verde Isola 0

Atletico Cagliari (4-3-3) : Piroddi; Bevere, Pionca, Piras, Simoni; Pintor, Aresu (13’ st Littera), Sedda (33’ pt Manca (14’ st Porcu)); Sanyang, Suella (25’ st Monni), Pinna. In panchina Simula, Asunis, Montisci, Tassi, Vacca. Allenatore Trogu.

Verde Isola (4-3-3) : Aste; Cimmino, Uccheddu (12’ st Cappai), Cordero Cabanero, Arrais (1’ st Ferraro); Farris, Giovagnoli (1’ st Armeni), Boi; Luxoro, Lazzaro, Congiu. In panchina: Murgia, Pinna, Feola, Boi, Madeddu, Gemmi. Allenatore Comparetti.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Rete : 19’ pt Pinna.

Note : Espulso Farris al 33’ st per doppia ammonizione; ammoniti Luxoro, Arrais, Piras, Pintor, Monni, Pinna, Farris. Recupero 3’ pt. - 6’ st.

Al centro sportivo Brugnera, l’Atletico Cagliari supera di misura la Verde Isola Carloforte. Partono bene i padroni di casa che spingono con efficacia sulle fasce: al 19’ arriva il gol del vantaggio, con Pinna che riceve palla sulla sinistra e la spedisce in rete con un diagonale di mancino dall’interno dell’area. L’inerzia del gioco continua ad essere dalla parte dei cagliaritani: al 32’ ci prova Sanyang con un tiro dalla distanza, ma la palla finisce sul fondo lontana dalla porta difesa da Aste. Al 33’ tentativo degli ospiti con Lazzaro, autore di un tiro-cross che finisce alto sopra la traversa.

La reazione

Ad inizio ripresa il Verde Isola ci prova con più coraggio e crea un’occasione con Lazzaro che riceve palla dal limite ma la conclusione finisce alta. Al 30’ Cordero riceve un cross e va vicino al pari con un colpo di testa da dentro l’area. Tuttavia è sempre l’Atletico a rendersi più pericoloso con Suella che ha due chances per raddoppiare. Dopo qualche minuto, la formazione carlofortina rimane in dieci a causa dell’espulsione di Farris ma rimane in partita. I padroni di casa si limitano a gestire il risultato e ripartire: al 36’ Pinna calcia debolmente di destro dal limite e un minuto dopo Sanyang si invola in contropiede, ma calcia alto sopra la traversa. Per i cagliaritani arriva un successo importante che li proietta a soli tre punti dalle vicecapoliste Guspini e Castiadas.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata