All’asta tre terreni comunali 

Il Comune mette all’asta tre terreni. Per la precisione in via dei Pescatori a Torregrande. Sono tutte aree edificabili, la prima di 165 metri quadrati per una base d’asta di 99mila euro, la seconda di 288 metri quadrati per 172.800 euro, la terza si estende per 269 metri quadrati e ha un prezzo iniziale di 161.400 euro.

«Con la soluzione del problema degli usi civici nella borgata marina, il Comune può finalmente mettere sul mercato i suoi lotti di terreno che erano già stati inseriti nel Piano delle alienazioni», spiega il sindaco, Massimiliano Sanna.

«I tre lotti di questa asta, già presenti nel piano delle alienazioni, erano rimasti invenduti proprio a causa della problematica degli usi civici – spiega l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu - Il superamento di quella criticità consente di sbloccare il mercato immobiliare a Torregrande e questa è una ottima notizia per il Comune e per i privati che intendono investire nella nostra località marina».

Le offerte dovranno pervenire al Comune entro il 26 gennaio 2024. L’avviso, il bando e la documentazione allegata relativa ad ogni immobile sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e sono disponibili all’Ufficio patrimonio nel Palazzo degli Scolopi (0783 / 791270 - 791340). ( m. g. )

