All’asta quattro terreni comunali vista mare 

Il Comune cerca di fare cassa e gioca ancora una volta la carta delle aste pubbliche per l’alienazione di quattro immobili nella borgata di Torregrande. Si tratta di quattro lotti edificabili di 165, 352, 735 e 44 metri quadrati, che si trovano nella via dei Pescatori e nella via Millelire, ricadenti urbanisticamente in Zona B3.b (completamento residenziale) dove è previsto un indice fondiario di 3 metri cubi a metro quadro e un rapporto di copertura massimo del 50 per cento.Le aste si svolgeranno il 25 luglio: per il lotto con numero d’ordine 30 da 165 metri quadri si parte da una base di 99mila euro; per il lotto 32 da 352 metri quadri la base d’asta è 193mila 600; il lotto con numero 33 da 735 metri quadri ha una base da 404mila 250 infine il lotto da 44 metri quadri da 24mila 200.«La Giunta Sanna con questo nuovo bando mette a disposizione dei cittadini altre aree edificabili con l’obiettivo di rendere produttivo il patrimonio immobiliare pubblico – spiega l’assessore al Patrimonio Ivano Cuccu – Si tratta di quattro lotti di estremo interesse e molto appetibili. Per la loro cessione partiamo da una base di circa 720mila euro». Le offerte dovranno essere presentate al Comune, settore Programmazione e gestione delle risorse – Ufficio protocollo in piazza Eleonora 25 – Palazzo Campus Colonna entro le 12.30 del 19 luglio.L’avviso, il bando e la documentazione di ogni immobile sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Oristano e sono disponibili all’Ufficio patrimonio di piazza Eleonora (al secondo piano di Palazzo Scolopi), si può telefonare ai numeri 0783 / 791270 - 791340 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18. ( m.g. )

