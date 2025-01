All’asta le case già pagate 

Case pagate, case sottratte. I 12 soci sopravvissuti della cooperativa edilizia Ingedil vedono le proprie abitazioni di via Bachelet, prima traversa, andare all’asta dopo quello che definiscono un raggiro spiegato ieri proprio dalle vittime nella strada del quartiere Baddimanna. «Quest’area è stata assegnata dal Comune nel 1994 - afferma Paolo Cocciu, consulente della Ingedil - a una cooperativa formata da costruttori i quali, violando la norma 167, hanno trattato questo insediamento come residenziale». Saltato il passaggio delle costruzioni popolari l’associazione acquisisce dei soci reali, la gran parte di quelli rimasti oggi per i quali, a questo punto, comincia l’incubo. «Sono stati indotti a versare ingenti somme di denaro in conto anticipazione ma non hanno mai visto finita la casa, conclusa a proprie spese».

I debiti

Ma la prima sorpresa arriva al momento dell’assegnazione degli alloggi nel 1996 davanti al notaio. «Si trovarono - si riferisce nel documento del presidente del comitato degli acquirenti Francesco Daga - ignari a dover rispondere di ingenti debiti causati dalla gestione affidata a un’altra società a seguito dell’appalto per l’edificazione delle unità immobiliari». Nel frattempo l’impresa edificatrice promuove “l’azione revocatoria nei confronti degli assegnatari degli alloggi a tutela dei propri presunti crediti”. Una manovra a tenaglia che non lascia scampo alle famiglie non tutelate, sostengono, dalle verifiche necessarie. «Tutto questo è accaduto - continua Cocciu - senza il controllo del Comune e della Regione che doveva appurare il rispetto delle norme sulla convenzione». Adesso, a meno che non siano capaci di pagare ulteriori somme, gli acquirenti vedranno le case all’asta, quattro di loro già da giovedì 16. «Abbiamo speso tre volte il prezzo iniziale - chiarisce Daga- per terminare le abitazioni, per le urbanizzazioni, e aggiunga i soldi per la cooperativa tenuta in piedi trent’anni». Sul conto va messo anche il prezzo sulla propria pelle. L’unica speranza è che il Comune dichiari decaduta la convenzione, azzerando tutto. Ma con la conseguenza di dover sostenere i debiti contratti per la costruzione, che nessuno riesce ancora a quantificare.

