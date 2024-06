All’asta la villa sul colle di Tuvixeddu 

Un gioiello dimenticato sulla sommità del colle di Tuvixeddu. Il villino Mulas, dimora in stile Liberty risalente ai primi del Novecento che domina dall'alto tutta la necropoli con vista sul Golfo degli Angeli, sta letteralmente cadendo a pezzi.

Chiuso e disabitato da anni, è stato occupato, ha subito raid vandalici e anche incendi. Attualmente è ridotto ad un rudere pericolante e abbandonato al degrado. I segni del decadimento sono evidenti, eppure, nonostante risulti vincolato dalla Soprintendenza sin dal 1991, non sono previsti interventi di recupero.

La storia

La proprietà è passata dagli eredi Mulas alla Nuova Iniziative Coimpresa, dichiarata fallita un anno fa. «Allo stato il villino si trova sotto la curatela fallimentare», spiega l’ex vicesindaco di Cagliari, Giorgio Angius, «e non penso che possa essere oggetto di progetti finché non verrà approvato il Puc e finché non verrà venduto dalla curatela». In altre parole finirà all'asta, solo dopo si potrà intervenire. Il villino andrà al miglior offerente, che dovrà attenersi a regole stringenti, trattandosi di un bene vincolato.

«Noi abbiamo ceduto già da tempo la nostra quota alla Coimpresa, che poi è fallita», riferisce l’ingegner Aldo Mulas, uno degli eredi della famiglia ex proprietaria del villino, «per un certo periodo mio padre ci ha anche abitato, ma ormai è chiuso e disabitato da lungo tempo. La villa attualmente è super vincolata e rientra nell'accordo per il parco tra Regione e Comune. La situazione però si è incancrenita e non si riesce ad andare avanti. C’è chi continua a considerare quei terreni come oro, invece a mio avviso sono solo orto».

Gioiello abbandonato

Nella sua “Guida alla città di Cagliari”, l’ex presidente della Commissione Urbanistica del Comune, Antonello Angioni, descrive così la villa: «All'interno della vasta area del colle di Tuvixeddu, in posizione dominante, si trova il Villino Mulas-Mameli. Venne realizzato su due livelli intorno al 1900 in forme Liberty, sui resti di un’antica fattoria, ed è collegato alla via Is Maglias attraverso l’area di produzione della società Calcidrata». E ancora: «Nelle adiacenze si può notare il fabbricato industriale della ex Cementeria che utilizzava il materiale cavato in prevalenza proprio dal colle di Tuvixeddu: ciò è ben evidenziato dalla presenza di uno scavo di dimensioni straordinarie, chiamato catino, che costituisce l’effetto più devastante delle operazioni di cava. Il Villino Mulas-Mameli è circondato da un giardino ricco di cipressi e palme».

Interessante anche una relazione di Legambiente datata 1995. «Realizzato sul pendio rivolto ad Occidente, si affaccia verso Sant'Avendrace. Le caratteristiche architettoniche sono tipiche dell'Art-Nouveau. Il prospetto principale presenta sulla sinistra il torrino quadrato e sulla destra un’ampia terrazza». Già all’epoca Legambiente definiva “preoccupanti” le condizioni della villa. Da allora sono trascorsi quasi trent'anni e la situazione è solo peggiorata.

