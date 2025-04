All’asta la villa delle vacanze sarde di Formigoni 

Il Tribunale di Tempio (giudice Federica Lunari) mette all’asta villa Li Grazii, la residenza di Porto Cervo al centro dell’indagine San Raffaele – Maugeri. La vendita giudiziaria (prima chiamata per l’asta, il 25 giugno prossimo) riguarda la villa che, stando all’inchiesta condotta a Milano, veniva utilizzata dall’ex presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, per le sue vacanze sarde. Secondo i magistrati di Milano, la proprietà, di fatto, era proprio di Formigoni che aveva la disponibilità piena della residenza, dicono i pm, come beneficio ricevuto in cambio di delibere favorevoli a cliniche “amiche”. Formigoni, però, ha sempre sostenuto che l’immobile non è mai stato suo. Parte della residenza (il 50 per cento) è stato confiscato, il resto è di proprietà di un privato. Il Tribunale di Tempio procede dopo il pignoramento del bene da parte di un creditore del titolare della porzione privata, ma l’asta riguarderà l’intero immobile (quindi anche la quota demaniale). Valore stimato della villa è di circa quattro milioni di euro, l’immobile è di circa 500 metri quadri, più una grande piscina e un patio coperto. La delegata alla vendita è l’avvocata gallurese Giovanna Giannottu, non ci sono altri soggetti autorizzati a gestire l’asta. La villa è affidata in custodia all’Istituto Vendite Giudiziarie di Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA