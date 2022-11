All’asta la residenza di Sole Ruju 

L’ultimo annuncio in ordine di tempo è quello per il complesso residenziale di Sole Ruju, alle porte della città. In tutto 17 lotti all’asta questa mattina, comprendono un ristorante, una discoteca, due campi da tennis, posti auto e appartamenti. Un altro pezzo pregiato del patrimonio turistico immobiliare di Olbia che passa attraverso una procedura esecutiva del Tribunale. Il complesso residenziale olbiese (poco lontano da Casagliana, sulla strada per Arzachena) è stato suddiviso in decine di lotti, parti dei quali già acquistati. La storia del residence è arrivata al capolinea con l’asta giudiziaria dei locali commerciali e degli impianti sportivi. Ma Sole Ruju è solo uno dei beni inseriti nel lungo elenco dell’Istituto Vendite Giudiziarie, tutti immobili di Olbia (centro abitato e aree di pregio sulla costa) che saranno messi all'asta da qui alla fine dell’anno e nelle prime settimane del 2023. Interi pezzi della città sono oggetto di pignoramenti o aste fallimentari. La macchina delle vendite delegate dal Tribunale di Tempio (l’asta è affidata a un avvocato o un commercialista) sta correndo come non mai. Non c’è solo il maxi accordo che ha portato il compendio del Geovillage (fallimento del 2016) nel patrimonio del Consorzio Industriale (Cipnes).

Il boom di vendite

Aste come quella di Sole Ruju sono numerose e attirano operatori immobiliari da tutta Italia. Stando a un conteggio parziale, dall’inizio dell’anno (il bilancio definitivo si farà agli inizi del 2023) sono stati venduti in Tribunale beni immobili per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro e una fetta rilevante è nel territorio di Olbia. Per citare alcune delle aste più importanti, sono in vendita quattro capannoni in zona industriale, due complessi (negozi e appartamenti) in viale Aldo Moro, un centro servizi in via Andrea Pozzo e ancora una palestra, un centro estetico e decine di appartamenti e villette. Senza considerare le ville di Porto Rotondo, per le quali servono milioni di euro.

L’imbuto

Le vendite delegate stanno portando a Olbia professionisti da tutta l’Isola, molte sono state effettuate in studi legali di Sassari e anche Cagliari. Il problema è che stanno funzionando troppo bene. È un paradosso, si vende talmente tanto che poi i giudici della Sezione civile di Tempio non riescono al tenere i passo con i decreti di assegnazione del bene e con le liquidazioni. Un imbuto nelle procedure che causa attese di mesi.