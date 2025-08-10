VaiOnline
Narbolia.
11 agosto 2025 alle 00:25

All’asta i terreni del Comune di Oristano  

Il Comune di Oristano intende disfarsi dei terreni di sua proprietà situati nel territorio di Narbolia.

Si tratta esattamente di 56 ettari ricadenti nelle zone agricole del paese e distribuiti tra le località di “Sa Zeppara”, “Laccheddus” e “Canale Fenugu”, Il compendio, costituito da dieci particelle catastali, è offerto con base d’asta di circa 293mila euro . Già stabilita la data dell’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, che si terrà il 4 settembre alle 11, presso il Palazzo degli Scolopi. Secondo l’avviso è obbligatorio il sopralluogo e il rispetto della normativa sulla prelazione agraria, che riconosce priorità a confinanti e affittuari. Possono partecipare persone fisiche o giuridiche in regola con i requisiti di legge, presentando domanda entro le 12.30 di venerdì 29 agosto, corredata dalla cauzione del 10% della base d’asta. I terreni saranno ceduti “a corpo” e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Documenti e informazioni tecniche sono consultabili sul sito istituzionale o presso l’ufficio Patrimonio del Comune di Oristano. Mentre la responsabile del procedimento è la dirigente Maria Rimedia Chergia.

