All’asta i mezzi inutilizzati del Comune 

Motorini e quadricicli per tutte i gusti e per tutte le tasche. Il Comune di Sestu è quasi pronto a mettere all’asta un buon numero di veicoli di sua proprietà troppo vecchi, con qualche piccolo difetto ma che danno comunque la possibilità di fare un buon affare.

Ci sono tre Piaggio 50, due Piaggio Hexagon e anche un Birò Estima, quadriciclo elettrico che si può guidare anche dai 14 anni e con la patente AM, per il motorino. Tutti i mezzi vengono scartati dal parco comunale per qualche piccolo difetto, e hanno prezzi piuttosto convenienti.

Per esempio il Birò Estima, del 2011, avrà una base d’asta di appena 100 euro, mentre i Piaggio 50, immatricolati nel 1997 ma ancora in buone condizioni, partiranno da 50 euro. Un modo per svecchiare il parco comunale.

I mezzi verranno presto messi all’asta con modalità che saranno comunicate a breve dalla Polizia Locale, ma se non ci saranno offerte verranno mandati alla demolizione. Nell’elenco dei veicoli da dismettere c’è anche una Fiat Bravo, che dovrebbe essere ceduta alla Compagnia Barracellare, e una Mitsubishi Miev, che purtroppo ha un valore molto inferiore al costo per la riparazione di un problema al motore, e pertanto dovrà essere demolita.

