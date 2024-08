All’asta i beni di Nuova iniziative Coimpresa 

Dopo la dichiarazione di fallimento di Nuova iniziative Coimpresa, decretata dal tribunale il 5 aprile dell’anno scorso, inizia la vendita all’asta dei beni della società della famiglia Cualbu.

Il 27 settembre prossimo nello studio di Roberto Dessy, uno dei curatori nominati dal tribunale (l’altro è Ignazio Orrù), si terrà il terzo tentativo di vendita di 14 tra appartamenti cantine, box auto, uffici, locali commerciali che si trovano in via Is Maglias, tra i civici 113 e 131. Il valore a base d’asta degli immobili è di 2.845.000 euro, cifra che i curatori sperano di far lievitare grazie ai rilanci minimi, che variano a seconda del lotto da 3 a 8mila euro.

Il lungo contenzioso

Si tratta degli unici palazzi che la società è riuscita a costruire sul colle di Tuvixeddu prima dello stop, avvenuto dopo l’entrata in vigore del Ppr, all’accordo di programma siglato nel 2000 tra la società privata, altri proprietari di terreni, Comune, Regione e altri enti pubblici. Il lungo e complesso contenzioso legale che ne è seguito è sfociato, lo scorso anno, in una sentenza di 27 pagine che aveva spiegato, sostanzialmente, che la società, già in liquidazione, non vantava alcun credito reale nei confronti della Regione e, dunque, non poteva iscriverlo a bilancio.

Per questo era risultata insolvente nei confronti dei creditori. Il tribunale doveva accertare se fosse corretto da parte di Nuova Iniziative Coimpresa iscrivere nell’attivo di bilancio il credito di 122.677.701 euro accertato da un lodo arbitrale dell’ottobre del 2020. Per farlo ha ricostruito la vicenda dagli albori, da quell’intesa sottoscritta il 5 settembre di 24 anni fa con Comune, Regione e altri privati proprietari di terreni sul colle che dava il via libera a un progetto di riqualificazione urbana. L’impresa avviò i lavori ma sei anni dopo, curiosamente nella stessa data, la Regione varò il Piano paesaggistico regionale che previde per l’area vincoli che resero incompatibile l’intervento edilizio e tutte le opere connesse.

La battaglia

I lavori vennero sospesi e iniziò una lunga battaglia giudiziaria che contrappose l’impresa e la Regione. Nel 2011 Consiglio di Stato rigettò definitivamente il ricorso di Nuova Iniziative Coimpresa contro la legittimità delle previsioni contenute nel Ppr. Nel frattempo l’azienda avviò un primo lodo arbitrale con il quale chiese il risarcimento dei danni patiti a causa della sospensione dei lavori. La Regione venne condannata a risarcire 77,8 milioni e impugnò il provvedimento ma nel 2014 la Corte d’Appello di Roma rigettò la domanda e impose alla Regione di pagare una somma, nel frattempo lievitata a 88,9 milioni. Quattro anni dopo la stessa corte dichiarò la nullità parziale del lodo e rideterminò la cifra da corrispondere all’impresa in 1,2 milioni. Dopo l’ennesimo ricorso la Cassazione dichiarò la nullità del lodo ma Nuova Iniziative Coimpresa ne avviò un altro e nell’ottobre del 2020 lo vinse ottenendo – tra danno emergente e lucro cessante – un risarcimento di 122,6 milioni.

La Regione impugnò di nuovo la decisione davanti alla corte d’appello di Roma che nel dicembre del 2021 sospese l’efficacia esecutiva del provvedimento arbitrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA