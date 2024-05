All’Asinara un carnaio per alimentare i grifoni 

È il primo carnaio aziendale in Italia realizzato per la prima volta in un parco nazionale nell’ambito di un progetto di conservazione dell’avifauna selvatica. Ad ospitare la struttura è l’Asinara, per consentire agli operatori del parco di smaltire le carcasse degli animali presenti sull’isola e morti per cause naturali, un sistema per l’approvvigionamento alimentare dei grifoni e di altre specie selvatiche. A realizzare il carnaio sono stati i tecnici del dipartimento di Veterinaria dell’università di Sassari, capofila del progetto Life Safe for Vultures, di cui sono partner anche Forestas, il Corpo forestale, E-distribuzione e la Vulture conservation foundation. «Al di là del primato realizzato - commenta Fiammetta Berlinguer dell’Università di Sassari, responsabile scientifica di Life Safe for Vultures - siamo soddisfatti del coinvolgimento di sempre più soggetti pubblici e privati all’interno della grande comunità del grifone in Sardegna». Si tratta del 50esimo carnaio nell’Isola. «Siamo riusciti finalmente a realizzare il progetto all’Asinara dove vive un’importante popolazione di capre, cavalli e asini allo stato selvatico con una mortalità naturale», dicono il commissario e il direttore del Parco, Giovanni Cubeddu e Vittorio Gazale. (m. p.)

