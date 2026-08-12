All’Asinara, tra Deledda e la storia dell’isola 

All’incrocio tra cinema, musica e libri, la XXI edizione del Festival “Pensieri e parole. Libri e film all’Asinara” torna sull’isola sabato 22 e domenica 23 agosto: appuntamento a Fornelli, davanti all’ex carcere di massima sicurezza, per discutere di memoria storica, ambiente e giustizia in compagnia di registi, attori, scrittori e musicisti.

Sabato 22 agosto è in programma la presentazione del romanzo “Cose umane” del giornalista Antonio Pascale. A seguire, l’attrice Daniela Cossiga, accompagnata dal chitarrista Carlo Doneddu, ripercorrerà le vicende storiche dell’Asinara nel racconto “Nell’interesse dello Stato”, ispirato all’omonimo libro del direttore del Parco, Vittorio Gazale. Sarà poi la volta dell’attrice Laura Morante, protagonista del film “Quasi Grazia” di Peter Marcias, nel quale interpreta la scrittrice Premio Nobel Grazia Deledda. Domenica 23, invece, il regista Simone Azzu dialoga con Lorenzo Paolicchi autore di “Albergo Savoia”, una tavola rotonda sui temi della transizione energetica e in chiusura la proiezione del film di Daniele Vicari.

La rassegna, inserita nel circuito del festival “Isole del cinema” e organizzata dall’associazione Cinearena sotto la direzione artistica dei registi sassaresi Antonello Grimaldi e Sante Maurizi, pretende rispetto. Prima di tutto dalle istituzioni regionali. Un supporto che viene a mancare per una due giorni di eventi che si snoda fra Tavolara, La Maddalena, San Pietro e infine il Parco nazionale dell’Asinara. «A oggi la Regione non ha deliberato circa il contributo ai festival cinematografici: come tutti gli anni navighiamo al buio, portando avanti un evento importante, con enormi difficoltà che nel tempo sottraggono energie e capacità di programmazione»: così Maurizi ieri alla presentazione della rassegna, al Palazzo del Marchese, a Porto Torres, alla presenza dell’assessora comunale alla Cultura Maria Bastiana Cocco e del direttore del Parco Asinara Vittorio Gazale. «L’anno scorso – ha proseguito il regista – abbiamo subìto il taglio di 8mila euro e quest’anno non sappiamo quali risorse ci verranno garantite, pertanto dobbiamo limitare il nostro programma».

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