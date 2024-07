All’Asinara si va in punta di piedi  I visitatori guardiani dell’ambiente  

All’Asinara si cammina in punta di piedi, con l’orgoglio di chi ha contribuito a strappare dall’inciviltà e dall’avidità dell’uomo uno dei tratti più incantevoli del nord-ovest della Sardegna. Sull’isola parco il rispetto dell’ambiente è una questione culturale.

Regole e rispetto

Gli asinelli bianchi e grigi non si toccano, le tartarughe si “venerano”, i delfini in difficoltà si segnalano. Il controllo è sociale e a fare rispettare le regole sono gli stessi visitatori attenti, oltre alle guide turistiche, “sentinelle” messe alla prova da un dipendente dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara. Occhiali da sole e cappellino, in incognito sull’isola, travestito da turista cafone con il solo intento di infastidire gli asinelli bianchi, il falso visitatore incivile, non ha neppure fatto in tempo a disturbare gli esemplari albini che pascolavano a Cala Murighessa e spiaggia dei Detenuti, che immediatamente è stato redarguito dalle guide turistiche e ambientali, intervenute per allontanarlo insieme alla sua comitiva. Esperimento riuscito: gli asinelli dal manto bianco, specie simbolo del Parco, sono protetti come fossero tra le familiari mura domestiche.

Il messaggio alle guide

L’impiegato dell’ente con un messaggio alle operatrici ha nascosto la sua identità fino alla fine: «Oggi un turista ha rilevato come voi guide avete un grande senso di appartenenza al parco, veri custodi del territorio perché amate il vostro lavoro e l’isola. Il turista vi ama di cuore».

La caretta di sabbia

Scrigno di una straordinaria biodiversità da tutelare e valorizzare, l’Asinara ospita e cura le tartarughe Caretta caretta. Sono diventate le creature di ogni visitatore. E c’è pure chi se ne innamora. Tra loro Francesca Olimpia, così battezzata dagli operatori del Crama, il Centro recupero animali marini di La Reale. La tartaruga porta il nome di una bambina di 7 anni giunta da Torino, una piccola turista che ha espresso il desiderio di chiamare Olimpia una delle tartarughe marine ricoverate nell’isola. Per souvenir non ha portato via la sabbia dalla spiaggia di Cala Sabina, ma ha voluto utilizzarla per creare una scultura di tartaruga sull’arenile di Santa Teresa Gallura. Un gesto d’amore per la Sardegna, di rispetto per la natura e per l’ambiente.

I cittadini attenti

«Nell’isola utilizziamo il controllo sociale invece che militare», spiega Vittorio Gazale, direttore del Parco. «Sono i visitatori che segnalano gesti incivili o altre anomalie, un messaggio che appare molto forte in questo territorio, una opportunità che offre questo luogo e l’Ente Parco, mostrando alle giovani generazioni e agli studenti come l’aspetto educativo, contro quei comportamenti che sembrano banali, ad esempio rimuovere una stella marina o la patella dalla roccia, vale più delle regole scritte». E dai giovani, notizia dei giorni scorsi, l’esempio dell’amore per l’ambiente si è realizzato anche a Balai, nelle acque del Golfo dell’Asinara. Nel fondali marini la scritta “Ti Amo” composta con le pietre, una dichiarazione d’amore “pulita” al posto di una scritta di vernice che imbratta le rocce.

