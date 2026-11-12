Continuano gli appuntamenti nell’ambito dei festeggiamenti del centesimo anniversario dell’Asilo Steria in via XX Settembre. Domenica alle 10, nei locali gestiti dalle suore, sarà inaugurata la mostra fotografica di Alessandro Casula “Le meraviglie del cielo, anche nel buio c’è la luce”. Un percorso di immagino dedicate alla luce, al cielo, alla notte, alle stelle e al paesaggio.

La mostra si potrà visitare tutti i giorni fino al 25 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Le celebrazioni per il centenario proseguiranno poi a dicembre con la visita dell’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. L’asilo Steria era stato fondato il primo ottobre del 1926 grazie a una donazione di Anacleto Steria ed è gestito dalle suore della Congregazione delle Figlie della carità. In quel 1926 si parti con 350 alunni, si arrivò a 400 negli anni a venire. Un asilo che ingloba anche le due comunità alloggio per minori affidati dal tribunale e mamme in difficoltà.

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