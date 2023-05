All’asilo nel bosco a contatto con la natura 

A un anno dalla sua apertura l’asilo nel bosco “L’officina delle fate - Oikos”, apripista di questo tipo di scuola dell’infanzia nel cagliaritano, raccoglie i primi frutti: sono sei le famiglie che hanno deciso di sperimentare per i propri figli, in questi nove mesi, l'educazione scolastica stando a stretto contatto con la natura.

Conosciuto dai più come “Asilo nel bosco”, è una nuova forma di apprendimento scolastico che dopo il successo nel Nord Europa sta prendendo piede anche in Sardegna. Si trova in località Gruxi Lilius, nelle campagne quartuccesi, vicino al parco acquatico Diverland, e accoglie bambini da 2 a 6 anni per incoraggiarli e stimolarli a scoprire la natura, viverne i colori e i profumi giocando, esplorando, imparando e convivendo con i ritmi del bosco e degli animali. E, viste le richieste, per giugno e luglio, “L’officina delle fate - Oikos” sta programmando un campo estivo, rivolto ai bambini da 3 ai 10 anni e ispirato liberamente alla filosofia steineriana: un approccio educativo che considera di primaria importanza l’armonia e lo sviluppo della persona nella tripartizione tra corpo, anima e spirito.

«Oikos in greco significa famiglia e noi, con il nostro progetto educativo in natura, vogliamo supportare le famiglie», spiega Erika Rizzi presidente dell’associazione. «I più piccoli, senza zaino né grembiule vivono in una condizione di libertà, protetti da un ambiente sicuro, toccano, sperimentano, creano individualmente e in gruppo, osservano e condividono».

Nuovo progetto

Nelle prossime settimane si potrà avere un assaggio con il progetto “Passeggiando tra le fiabe”, quattro giornate, tra il 20 maggio e il 30 giugno, dedicate a spettacoli e laboratori ludici attraverso i racconti delle Janas, di balene, farfalle e giganti.«V orrei riportare i giovani partecipanti a stimolare la creatività e la fantasia, farli sognare a occhi aperti», spiega Rizzi. «Durante gli incontri stimoleremo sensazioni ed emozioni».