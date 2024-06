All’asilo festa di fine anno aperta a tutti 

L’asilo nido comunale di via De Cristoforis saluta l’anno scolastico oggi con una grande festa per tutti i bimbi, i genitori, il personale delle cooperative Cemea e La Clessidra affidatarie del servizio, ma anche per i residenti del quartiere che hanno accolto così bene la riapertura della struttura tre anni fa.

L’appuntamento con “l’Aperitivo al nido” è alle 18 nel cortile della scuola. Un modo per dire grazie alla comunità e anche per annunciare il libero accesso ai giardini dell’edificio anche nei mesi estivi.Alla serata parteciperà l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta che ha spiegato come «lo spazio di via De Cristoforis diventa un luogo pubblico a tutti gli effetti, dedicato alle famiglie, ai bambini e a quanti, nella calura di queste vacanze vorranno cercare un po’ di refrigerio in un giardino alberato al centro della città». L’asilo fin dalla sua apertura funziona a pieno regime con tutti i posti occupati, circa un centinaio, e persino con le liste di attesa. Le due cooperative che lo gestiscono in coprogettazione con il Comune, appunto Cemea Sardegna e La Clessidra, continuano ad offrire i servizi più svariati e già da tempo avevano riaperto anche la cucina dove le cuoche preparano i pasti, con prodotti freschi locali, e li servono direttamente alla mensa delle diverse sezioni.

