All’asciutto case e aziende del Monte Ortobene 

Quasi l'intera città è a secco durante i primi giorni d'estate, forti i disagi tra la popolazione. Da un paio di giorni i residenti e le attività del Monte Ortobene sono sprovvisti dell'acqua, mentre in città il disservizio è durato un'intera mattinata per via di nuovi collegamenti.

In cima al Monte le cause sono del tutto inspiegabili, dato che con tutta probabilità nemmeno la piscina di Farcana (che ogni anno era il tormento dei residenti durante la fase di riempimento) riaprirà. «I nostri serbatoi sono pieni», spiega Abbanoa in una nota,«stiamo facendo le verifiche in rete. Chiunque abbia problemi legati all'acqua può segnalare tempestivamente gli inconvenienti al nostro numero verde (800062692 per rete fissa e 848800974 per cellulare) in maniera tale da poter intervenire e verificare anche le singole utenze». All'asciutto anche diversi rioni come Sa Solitudine, Sa 'e Sulis, Irrilai, Sa 'e Manca, Su campu, Santu Predu, Preda istrada, Corte 'e susu, Santa Ruche, Su cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore, tutti facenti capo al serbatoio di Murrone per nuovi collegamenti. Il cantiere ha riguardato numerose vie cittadine e in particolare il nuovo collegamento delle reti idriche in piazza dell'Ulivo e via Farina.

