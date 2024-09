All’Arsenal il derby di Londra: Tottenham battuto 

Torna al successo l’Arsenal, avversario dell’Atalanta in Champions, che nella quarta giornata di Premier si impone per 1-0 nel derby del nord di Londra in casa del Tottenham. I Gunners la risolvono al 64’ con il colpo di testa di Gabriel sul calcio d’angolo di Saka. La gara è stata intensa e con continui ribaltamenti di fronte. Il gol degli ospiti peraltro è arrivato proprio mentre la squadra di Postecoglou sembrava mettere più piglio nella sfida. La squadra di Arteta sale così a 10 punti in classifica, a -2 dal Manchester City. Successo in rimonta invece per il Newcastle, 2-1 in casa del Wolverhampton con Schar e Barnes che replicano al vantaggio dell’ex juventino Lemina.

Spagna

Nella Liga, il Barcellona di Hansi Flick prosegue con un perfetto avvio di stagione. I blaugrana travolgono il Girona e conquistano il quinto successo su cinque. Nel match del Montilivi, il Barça domina dal primo minuto e vince 4-1 nel segno di Lamine Yamal (doppietta). In gol anche Pedri e Dani Olmo, uscito per infortunio. I catalani impressionano e restano in testa con 15 punti, più quattro sul Real Madrid. L’Athletic Bilbao si afferma invece per 3-1 sul campo del Las Palmas, mentre nel posticipo serale l’Atletico Madrid supera il Valencia per 3-0 con gol di Gallagher, Griezmann e Alvarez.

