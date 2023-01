Allarmi nucleari: da Capo Caccia la richiesta di stop 

Lo stop all’installazione di una centrale per gli allarmi nucleari a Capo Caccia arriva dal Parco di Porto Conte che alza gli scudi e chiede a Invitalia di sospendere immediatamente la procedura di gara. «Forse si sono dimenticati che siamo all’interno di un’area protetta», sottolinea il direttore del Parco, Mariano Mariani, tirando fuori le direttive “Habitat” e facendo presente che Porto Conte è parte integrante della Rete Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

Il caso era scoppiato alcuni giorni fa e portato alle cronache dal quotidiano L’Unione Sarda, in un ampio articolo a firma di Mauro Pili. L’Agenzia nazionale per lo sviluppo di impresa, infatti, il 28 dicembre scorso nella Gazzetta Ufficiale aveva pubblicato un bando per la fornitura, installazione e manutenzione di due stazioni automatiche di monitoraggio della radioattività (una a Torino e una a Capo Caccia). In una zona dove già insiste la stazione meteorologica dell’Aeronautica si vorrebbero dismettere e smaltire le vecchie apparecchiature per sostituirle con nuove, nello specifico una stazione di monitoraggio per allarmi nucleari, a 190 metri di altezza, di fronte all’Isola della Foradada.

La gara è per conto dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), per un valore di circa un milione e mezzo di euro e prevede l’installazione di centraline utili a rafforzare Remrad, la rete di monitoraggio automatico della radioattività ambientale per il pronto allarme. Una stazione completamente automatizzata, in grado di rilevare la presenza di minime tracce di radionuclidi presenti nelle masse d’aria che attraversano il territorio nazionale.

Ambiente

Il direttore del Parco di Porto Conte e dell’Area marina di Capo Caccia- Isola Piana non entra nel merito della scelta, ma pone problematiche di tipo ambientale: tira fuori il cartellino rosso, chiedendo conto della Valutazione di Incidenza (VIncA) che ancora non c’è «per le necessarie valutazioni dei possibili effetti negativi determinati dai medesimi interventi, piani e progetti». La VIncA, tiene a precisare il direttore del Parco di Porto Conte, «è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso».