Allarme zecche, proteste dall’opposizione 

«A Villamassargia abbiamo le zecche ma non si può disinfestare perché ci sono le erbacce».

Il consigliere di minoranza Fabio Secci solleva la questione dello scarso decoro urbano che vigerebbe nella parte alta del paese, nella quale è stata accertata la presenza di zecche nelle vie Umbria, Europa, Pillematta e in piazza Nenni. Alcune settimane fa il Comune aveva già contatto la Asl per richiedere un intervento di disinfestazione, negato a seguito del sopralluogo eseguito dai tecnici che hanno constato che «nelle aree evidenziate, di cui alcune confinanti con l’aperta campagna, insistono alte erbacce e folta vegetazione che renderebbero la disinfestazione un mero palliativo». Secci parla di «paese in stato di abbandono e di grave problema di sanità pubblica. Si pulisce solo a tratti lasciando la parte alta del paese, tranne via Europa, totalmente abbandonata e preda di insetti e ratti. Occorre subito un piano straordinario di pulizie». La sindaca Debora Porrà mostra una nota del 4 giugno con cui la Asl prende nota degli sfalci avvenuti e comunica di aver contattato il centro antinsetti per la disinfezione: «L’interesse pubblico è salvaguardato dato che l’intervento si farà: qualcuno, che invito a lavorare per il paese e non contro, forse preferiva ci fossero intoppi ma mi dispiace: dovrà ritentare».

