Allarme zecche a Portu Maga: spiaggia chiusa per disinfestazione 

Zecche ovunque. Anche sulla Costa Verde, nella spiaggia di Portu Maga, dove la loro presenza non è sfuggita ai proprietari delle villette estive né ai bagnanti né, tanto meno, ai titolari di attività ricettive. Sono stati loro a lanciare l’allarme, la conferma è arrivata poi dal Comune di Arbus, di conseguenza gli agenti della Polizia municipale e gli amministratori si sono attivati per un massiccio intervento igienico-sanitario, interpellando la Asl di Sanluri e la Provincia. Lunedì verrà effettuata una disinfestazione nella spiaggia, presso i sentieri di accesso e in corrispondenza delle pertinenze pubbliche del villaggio. I luoghi interessati saranno chiusi per 24 ore, è raccomandato di non sostare per evitare possibili danni alla salute. «È un tratto di litorale – ricorda l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas – dove questi parassiti compaiono puntuali a ogni stagione turistica a causa della presenza di cervi e cinghiali per tutto l’anno. Molto dipende dalle nostre cattive abitudini, ricevo lamentele nei confronti di chi procura cibo alla fauna selvatica. Invito i cittadini a non dare da mangiare ai cinghiali, considerato anche che si commette un reato e come tale perseguibile penalmente, lo prevede la norma sul contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA