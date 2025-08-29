Allarme vespe: diverse persone punte in Costa Verde e nel paese 

Arbus e la Costa Verde invasi da sciami di vespe: «Colpa del clima, ma salvo eccezioni non sono pericolose», rassicura l’assessora comunale alla sanità, Sara Vacca. Nel corso di questa stagione estiva sono state decine le chiamate al Comune, in particolare da turisti e pendolari della balneazione nelle spiagge dei villaggi di Gutturu ‘e Flumini, Portu Maga e Torre dei Corsari.

In due casi sono intervenuti i vigili del fuoco del dipartimento di Sanluri. L’ultimo caso, nei giorni scorsi, nel centro abitato, in via Cairoli: «Nel giro di poco tempo – ricorda Vacca – in quella zona sono state punte alcune persone. Alcune, allergiche, hanno fatto ricorso al medico, un’altra, dopo tre punture consecutive, ha rischiato di essere assalita dallo sciame e fuggendo si è fatta male: niente di grave».

La presenza dei Vigili del fuoco si è resa necessaria anche a Torre dei Corsari, in via Vespucci, per un vespaio in una cavità di un muro di recinzione lungo la strada. «Nessun altro Comune – fa sapere il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu – ha segnalato casi particolari, tali da richiedere l’intervento del centro antisetti». (s. r.)

