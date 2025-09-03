Allarme vespe, decine di segnalazioni 

L’invasione è arrivata anche a Sestu. Sono decine le segnalazioni di nidi di vespe avvistati in città. E in alcuni casi sarebbero addirittura le temute vespe velutine, chiamate anche calabroni asiatici, o calabroni dalle zampe gialle. Più feroci, capaci di uccidere anche le api e danneggiare gravemente l’ecosistema.

I racconti

«Avevano fatto il nido in cortile, proprio sopra un posto auto, ed erano molto aggressive», racconta Stefano Casti, che abita in un condominio di via Cagliari. E una puntura può provocare gonfiore, arrossamenti, ma anche addirittura uno shock anafilattico. «Abbiamo chiamato il Comune, ci hanno detto di rivolgerci ai Vigili del fuoco. Sono arrivati nel pomeriggio e hanno distrutto il nido. Ma abbiamo paura che le vespe tornino».

Tanti avvistamenti anche nelle strade; per esempio di fronte alla piscina comunale, in via Dante, o anche nel cimitero. È importante tenere presente che se le vespe si trovano nelle strade e nei parchi pubblici, può entrare in azione L’Ufficio ambiente del Comune. Ma se invece sono in un’abitazione privata o in un cortile, bisogna chiamare i Vigili del fuoco.

Il Comune

«Siamo in contatto con il centro antinsetti pericolosi, ma occorre anche evitare i falsi allarmi. Sarebbe opportuno osservare bene gli insetti perché lo sportello che se ne occupa è sommerso da chiamate, e fatica a filtrare quelle corrette», spiega Mario Alberto Serrau, assessore alle Politiche Sociali, Igiene e Sanità.

Le specie più minacciose includono la vespa velutina, che si riconosce appunto dalle zampe gialle, ma anche dalla livrea più scura e da una banda giallo-arancione verso il pungiglione ed una stretta linea gialla più chiara vicino al vitino; e la vespa orientalis, dal colore rossastro. Altri insetti vengono spesso confusi con loro; come la vespa maculata, molto più grande, la vespa del legno, dal corpo molto più allungato, o perfino alcuni tipi di mosche, molto piccole: ma questi sono innocui.

Le contromisure

«Ricevuta la segnalazione l’ufficio Ambiente allerta la Città Metropolitana che ha una squadra apposita», continua Serrau, «Il team interviene nel giro di poche ore». Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune con i numeri da chiamare (070 2360240-36-86) e l’orario di apertura al pubblico (dalle 11 alle 13, dal lunedì al venerdì, e martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 17). È anche possibile recarsi negli uffici di via Scipione: «Quando vedete un nido è importante non tentare mai di rimuoverlo autonomamente», avverte Serrau, «invece rivolgetevi ai Vigili del fuoco, all’ufficio del Comune, o a ditte specializzate».

