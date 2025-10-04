VaiOnline
Dolianova.
05 ottobre 2025 alle 00:24

Allarme vespe asiatiche nella zona di via Zuddas 

Allarme vespe asiatiche in pieno centro a Dolianova. Una colonia del pericoloso insetto si è insediata nel piazzale del supermercato in via Zuddas, in corrispondenza di uno spazio verde. È stato lo stesso personale del centro commerciale a segnalarne la presenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno isolato l’area. Un provvedimento provvisorio in attesa di un intervento risolutivo delle squadre antinsetti della Città metropolitana.

«Cosa aspettano ad intervenire – protestano alcuni clienti del supermercato – perché non è stato affisso un cartello per segnalare il pericolo? Non basta delimitare l’area con il nastro bianco e rosso». Nessun intervento nemmeno dei Vigili del Fuoco, previsto solo quando si rende necessario rimuovere il nido. Nell’area non è stata però rilevata la presenza di un favo, gli insetti sono stati probabilmente attratti da alcuni bidoni della spazzatura sistemati all’ingresso del piazzale.

Nei giorni scorsi un altro allarme è scattato a Serdiana per la presenza di alcuni nidi di vespe in aree pubbliche e private. La conferma che l’insetto killer delle api, potenzialmente pericoloso per l’uomo, è ormai presente in pianta stabile nel Parteolla. La prima segnalazione in Sardegna risale al 2021 ma è in questi ultimi mesi che l’insetto si è diffuso rapidamente in tutto il territorio regionale. (c. z.)

