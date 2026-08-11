Allarme velocità in centro e sulle Provinciali 

A Villasor il tema della sicurezza stradale mette in allarme l’amministrazione comunale. Durante l’ultimo Consiglio l’esponente dell’opposizione Vittorio Marongiu ha puntato l’attenzione proprio sui pericoli della circolazione.

A preoccupare non sarebbero solo i diversi incidenti verificatisi negli ultimi mesi nelle strade extraurbane, l’ultimo dei quali appena lunedì scorso (lo schianto tra una moto e un’auto sulla Provinciale 293 col centauro gravissimo in ospedale), ma soprattutto i rischi che si corrono nelle vie del centro abitato: alta velocità, disattenzione e mancato rispetto delle norme da parte degli automobilisti indisciplinati costituiscono, infatti, i problemi principali per la sicurezza dei residenti.

I rischi

«Il problema riguarda soprattutto via La Guardia», il commento di Marongiu, «dove sarebbe opportuno controllare la velocità e mettere dei dissuasori il prima possibile per scongiurare incidenti gravi». Criticità già note all’amministrazione cittadina che, per eliminarle, ha predisposto alcuni interventi il più importante dei quali è lo stanziamento di 35mila euro per la nuova segnaletica verticale e orizzontale e l’installazione di circa venti specchi parabolici. Inoltre non si esclude, come spiegato dal primo cittadino Massimo Pinna, anche l’utilizzo di passaggi pedonali rialzati e autovelox mobili, opzioni al vaglio della Giunta e del comando dei Vigili urbani.

Limiti

Poi ci sono l’abbassamento dei limiti di velocità e i corsi di educazione stradale nelle scuole per bambini e ragazzi avviati lo scorso anno scolastico e in programma anche nel prossimo. «Il nostro obbiettivo è entrare nelle famiglie così da sensibilizzare adulti e minorenni sui pericoli della strada e in particolare sui rischi dell’alta velocità», ha detto il sindaco, «Villasor è un paese nel quale i cittadini utilizzano ancora la bici ed escono a passeggio, quindi si tratta di problemi sentiti. Queste opere, probabilmente, non saranno la soluzione definitiva ma speriamo possano agire da deterrente».

All’esterno

Sulle strade esterne al centro abitato, anche alla luce dell’incidente che ha coinvolto il motociclista, il primo cittadino ribadisce che «la prudenza è essenziale» e insiste: «Alcune delle strade provinciali nel nostro territorio devono essere maggiormente controllate. Vale per la Provinciale 293 ma anche per la provinciale 196, per la quale da anni chiediamo interventi di allargamento della carreggiata».

RIPRODUZIONE RISERVATA