Allarme vandalismo, parco chiuso di notte 

Sarà chiuso al pubblico durante le ore notturne (dalle 24 alle 6) il Parco del donatore di Soleminis, recentemente riqualificato dal Comune con l’installazione di attrezzature per il fitness e l’installazione di nuove strutture per favorire l’aggregazione sociale: tavole da picnic, panche e piccoli gazebo. Una misura necessaria per evitare bivacchi all’intero dell’area verde e prevenire l’uso improprio delle attrezzature.

Nelle scorse settimane ci sono state diverse segnalazioni da parte dei residenti per la presenza di giovani all’interno del parco che disturbavano la quiete notturna. Il Comune è dovuto inoltre intervenire per porre rimedio ai danni agli arredi causati dai vandali. Oltre ai costi aggiuntivi, c’era pericolo per l’incolumità pubblica. Da qui l’ordinanza del Comune.

La violazione delle prescrizioni sarà sanzionata con multe fino a 500 euro. (c. z.)

