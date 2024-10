Allarme vandali, bombe carta sui negozi 

Tre boati fortissimi, a distanza di poco tempo, in tre strade diverse. La paura, i residenti che scendono in fretta e furia dalle palazzine, l’arrivo della polizia.

È stata una notte movimentate quella tra giovedì e venerdì in città. Un gruppo di ragazzini, pare minorenni, ha seminato il panico facendo esplodere tre bombe carta: una in via Turati al parco del Sole, una in via Bonaria e la terza nella zona di piazza IV Novembre. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Nella stessa notte poi due auto sono state date alle fiamme in via Verdi e in via Principessa Jolanda.

Le esplosioni

Le conseguenze peggiori si sono avute in via Bonaria all’incrocio con via Rosas, dove la bomba carta ha danneggiato l’ingresso del negozio per bambini “La bottega dei piccoli”. È qui che i residenti hanno chiamato la polizia, mentre la proprietaria del negozio Valentina Cogotti, ha sporto denuncia.«Il botto c’è stato attorno alle 21,30», racconta Cogotti, «una residente ha chiamato la Polizia e poi ha avvisato me che sono arrivata subito». L’esplosione, «ha fatto spaccare una parte di muro: infatti c’erano tutti i calcinacci a terra. Poi sono caduti i corpi serranda in legno e si è crepato il muro dell’ingresso sopra la porta». Il botto è stato fortissimo, «quando sono arrivata» prosegue la commerciante, «ho trovato tutti i residenti in strada, qualcuno era in pigiama e ciabatte perché è sceso in fretta e furia dallo spavento». A terra, «c’era ancora anche la miccia. Era una bottiglia di plastica al cui interno, a quanto pare, si divertono a mettere tanti petardi per avere questo effetto. Io ho fatto denuncia perché mi sembra assurdo che accadano queste cose, tra l’altro il mio negozio avrebbe potuto subire anche danni più gravi».

Gli altri botti

Quando la polizia è ancora in via Bonaria, si sente un secondo boato fortissimo. È in via Turati dove racconta una residente sotto garanzia dell’anonimato, «mi sono affacciata alla finestra e ho visto ancora il fumo dalla parte del parco del Sole e questi ragazzi che ridevano e scappavano». È successo intorno alle 22, «stavo guardando la televisione» aggiunge, «quando c’è stato questo scoppio che ha fatto vibrare i vetri. Mi sono spaventata tantissimo perché temevo che fosse esplosa una bombola. Un petardo non poteva essere perché era troppo forte, era una cosa diversa qui dove tra l’altro ormai ci abbiamo fatto l’abitudine tra fuochi d’artificio quasi tutti i giorni e botti, ma questo era tutt’altro».

Un’altra esplosione viene avvertita poco dopo nei pressi di piazza IV Novembre. Ne parlano sui social anche i residenti spaventati dai boati che si sono sentiti anche nelle zone di Quartello e di Pitz’e Serra.

Auto incendiate

Non si sa se sia legato a questi episodi o si tratti di un caso a parte poi l’incendio di due auto in via Verdi e in via Principessa Jolanda. Episodi che arrivano dopo gli atti di vandalismo dei giorni scorsi tra via Lamarmora e via Vittorio Emanuele dove erano stati sradicati piante e fiori.

