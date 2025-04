Allarme vandali, auto nel mirino 

Se non è allarme, poco ci manca. Nelle strade della città continuano a imperversare i balordi che danneggiano le auto. Vetri rotti, specchietti distrutti, gomme rubate o squarciate: raid ormai all’ordine del giorno da un quartiere all’altro.Gli ultimi episodi nella notte tra venerdì e sabato: nel mirino due veicoli in via Allegri e in via Salieri lasciati regolarmente in sosta dai proprietari e che al loro risveglio ieri mattina hanno trovato il vetro posteriore in frantumi.

Raid continui

Ma una delle zone più colpite è quella di Quartello: nei giorni scorsi sono stati rotti i finestrini di un’auto in sosta in via San Marino e più volte sono state rubate le gomme a veicoli parcheggiati nel grande spiazzo in via Austria di fronte alle palazzine. Un fenomeno allarmante che sta togliendo il sonno ai cittadini che spesso nemmeno fanno la denuncia ma vanno direttamente dal meccanico.

«Ormai è una triste consuetudine, anche il nostro quartiere è preso di mira da atti di puro vandalismo e di furti che si verificano nel cuore della notte» dice la presidente del comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi, «sono tante le segnalazioni di auto danneggiate, gli episodi si verificano in vari punti del quartiere e ai malcapitati proprietari non resta che fare i conti coni danni. Abbiamo chiesto più volte l’ausilio delle telecamere come deterrente e di controlli più costanti. Noi residenti viviamo un costante senso di preoccupazione e di mancata protezione».

Nello stesso quartiere vive anche Lesya Pavlova: «Furti e atti di vandalismo generano paura, sfiducia e compromettono il senso di comunità», spiega. «Episodi del genere non devono essere ignorati, né trattati come ordinari, perché in tal modo finiscono per diventare parte della quotidianità. Il silenzio davanti a tali comportamenti equivale a trattarli come normalità».

Emergenza

In un anno sono stati più o meno una trentina i veicoli danneggiati se si considerano anche gli sfregi fatti con le chiavi alle carrozzerie. Senza contare i veicoli dati alle fiamme. L’ultimo caso è soltanto di qualche giorno fa con un’ auto incendiata in piazza Dessì davanti al mercato civico. Prima ancora a febbraio un rogo aveva distrutto tre auto in via Fiume e per precauzione erano stati evacuati anche due residenti della palazzina che si trova di fronte.

Episodi nati forse per divertimento, per mano di giovani sbandati e annoiati ma che spesso rovinano vite e famiglie: perché magari per acquistare quell’auto data alle fiamme erano stati fatti tanti sacrifici o perché era l’unico mezzo per potere arrivare a lavoro.

Incendi e raid vandalici anche nella zona di Pitz’e Serra dove qualche tempo fa era stato appiccato il fuoco a un’auto parcheggiata sotto un pilotis di una palazzina. Episodi che di recente sono stati denunciati anche da Fratelli d’Italia.

