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Bari Sardo.
07 aprile 2026 alle 00:34

Allarme truffe, i carabinieri convocano gli anziani 

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Il finto incidente, con tanto di telefonata di un sedicente avvocato che chiede denaro o gioielli come cauzione per un nipote in stato di fermo. Il finto amico di famiglia: truffatori che, carpendo informazioni personali, si spacciano per vecchie conoscenze dei figli per ottenere prestiti d’emergenza. Tutte casistiche che si verificano all’ordine del giorno, coinvolgendo soprattutto gli anziani, vittime privilegiate dei truffatori incalliti che, spesso, riescono nella loro missione criminale.

Ed è proprio per sensibilizzare la categoria fragile, ma in generale tutta la popolazione, che la parrocchia della Beata Vergine del Monserrato, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, ha organizzato per sabato prossimo, alle 10.30 in sala consiliare, un incontro con la comunità. Un anno fa, anche il parroco del paese, don Pietro Sabatini, era rimasto vittima di un tentativo di truffa digitale su Whatsapp. Il sacerdote aveva ricevuto un link che poi aveva innescato messaggi con richieste di denaro destinati ai suoi contatti telefonici. Quindi come si può immaginare nessuno può dirsi al sicuro, anche le persone competenze digitali avanzate. (ro. se.)

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