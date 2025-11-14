VaiOnline
L’incontro.
15 novembre 2025 alle 00:34

Allarme truffe, gli anziani a lezione dai carabinieri 

Il fenomeno delle truffe agli anziani continua a crescere e resta al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine. Se n’è discusso nel seminario informativo organizzato nella Sala Michelangelo Pira dall’Associazione nazionale carabinieri di Quartu, con il patrocinio del Comune. L’incontro, aperto dall’assessore alle Politiche Sociali Marco Camboni, ha ribadito la necessità di intensificare le azioni di prevenzione e di rafforzare gli strumenti informativi rivolti alle fasce più fragili della popolazione.

Il presidente dell’associazione, colonnello Federico Lo Iacono, ha ricordato «l’impegno costante nella prevenzione, portato avanti attraverso incontri e campagne mirate», invitando i cittadini a mantenere alta l’attenzione: «Non aprite agli sconosciuti e non fornite denaro o dati personali».

Nel suo intervento, il vicepresidente maggiore Giovanni Russo ha illustrato – anche con il supporto di filmati – le tecniche più diffuse: dai finti incidenti che coinvolgerebbero parenti, ai falsi tecnici che si presentano alla porta, fino alle nuove truffe vocali rese possibili dall’intelligenza artificiale e alle frodi online. Riflettori puntati anche sulle “truffe affettive”, che sfruttano solitudine e vulnerabilità emotiva delle vittime.

L’agente di Polizia Locale Fabio Toro ha evidenziato il lavoro sinergico tra le diverse forze dell’ordine. A chiudere l’incontro, il tenente Davide Revelant e il luogotenente Alessandro Ghio, che hanno rinnovato l’invito a non esitare a chiedere aiuto: «Mai sentirsi soli. Una telefonata al 112 può fare la differenza».

